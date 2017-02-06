В Украине пройдут новые учебные сборы резервистов

Начало учений резервистов запланировано на 18 февраля

Вскоре состоятся новые сборы резервистов, об этом сообщил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

«В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце - 18 февраля»,- сказал Тищенко.

Как сообщали «Комментарии», 17 января в Харьковской области на одном из полигонов стартовали учебные сборы резервистов оперативного резерва.

В течении 30 суток резервисты усовершенствовали навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке. Также они выполнили программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок