На Закарпатье задержали полицейского-торговца наркотиками

Капрал полиции получил наркотическое средство метамфетамин на сумму 2,5 тыс грн для последующего сбыта

В Закарпатской области за торговлю наркотиками задержан капрал Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Сотрудниками прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в области и управлением внутренней безопасности в Закарпатской области департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины раскрыли при сбыте наркотика группу из четырех мужчин, в которую вошел работник Ужгородского отдела полиции», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, капрал полиции получил наркотическое средство метамфетамин на сумму 2,5 тыс грн для последующего сбыта.

По факту открыто уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные по предварительному сговору группой лиц». Проводится следствие.

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