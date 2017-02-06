На Закарпатье задержали полицейского-торговца наркотиками

Капрал полиции получил наркотическое средство метамфетамин на сумму 2,5 тыс грн для последующего сбыта
В Закарпатской области за торговлю наркотиками задержан капрал Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Сотрудниками прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в области и управлением внутренней безопасности в Закарпатской области департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины раскрыли при сбыте наркотика группу из четырех мужчин, в которую вошел работник Ужгородского отдела полиции», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, капрал полиции получил наркотическое средство метамфетамин на сумму 2,5 тыс грн для последующего сбыта.
По факту открыто уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные по предварительному сговору группой лиц». Проводится следствие.
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Теги: задержание, наркотики, полиция, прокуратура, торговля
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