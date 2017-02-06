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общество

За стрельбу в кафе Покровска арестовали водителя прокуратуры

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Инцидент произошел 29 января в одном из кафе Покровска

Водителя-стрелка уволили из прокуратуры, а его действия квалифицировали по статье «Хулиганство»

История о компании пьяных прокуроров, которые в одном из кафе Покровска (бывший Красноармейск) отмечали назначение нового прокурора района и открыли стрельбу прямо в помещении увеселительного заведения, имеет продолжение. Как выяснилось, стрелком оказался уже бывший водитель  одной из местных прокуратур Донецкой области. Об этом сообщает обпрокуратура.

Сейчас его заключили под стражу сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 48 тысяч грн.

Сам инцидент произошел 29 января 2017 года. Сотрудник прокуратуры совершил несколько выстрелов из травматического оружия в потолок зала кафе.

За хулиганские действия он был уволен из органов прокуратуры Донецкой области, а его действия квалифицированы по  статье «Хулиганство».

Досудебное расследование, которое проводят органы полиции, продолжается.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на Закарпатье задержали полицейского-торговца наркотиками.

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Теги: инцидент, компания, Прокурор, пьяная, стрельба

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