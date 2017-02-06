Днепровский горсовет может украсить скульптура интернет-мем

Чиновники в Днепре хотят установить возле муниципалитета Ждуна

Сегодня появилась информация о том, что мэрия Днепра сейчас изучает вопрос об установке перед зданием муниципалитета одну из самых популярных в интернет-пространстве скульптур - Homunculus Loxodontus. Правда, у нас его больше знают под именем Ждун или в украинском варианте Почекун. На данный момент каких-то подробностей появления в Днепре копии детища голландского скульптора Маргарет ван Бриворт нет. Но информацию о таких планах мэр подтвердил.

«Да, это правда. Ведем переговоры», - сообщил Борис Филатов.

Тем временем горожане уже наперебой предлагают градоначальнику на его странице в соцсети подходящие места для Ждуна. В частности, среди них фигурируют: станции метрополитена, в горсовете во время сессий на места отсутствующих депутатов, в аэропоту и так далее.

