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общество

Днепровский горсовет может украсить скульптура интернет-мем

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Скульптура символизирует ожидание в очереди. Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort

Чиновники в Днепре хотят установить возле муниципалитета Ждуна

Сегодня появилась информация о том, что мэрия Днепра сейчас изучает вопрос об установке перед зданием муниципалитета одну из самых популярных в интернет-пространстве скульптур - Homunculus Loxodontus. Правда, у нас его больше знают под именем Ждун или в украинском варианте Почекун. На данный момент каких-то подробностей появления в Днепре копии детища голландского скульптора Маргарет ван Бриворт нет. Но информацию о таких планах мэр подтвердил.

«Да, это правда. Ведем переговоры», - сообщил Борис Филатов.

Тем временем горожане уже наперебой предлагают градоначальнику на его странице в соцсети подходящие места для Ждуна. В частности, среди них фигурируют: станции метрополитена, в горсовете во время сессий на места отсутствующих депутатов, в аэропоту и так далее.
 

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Источник: «Днепропетровск. Комментарии»

Теги: Днепр, памятник, скульптура, Ждун

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