Харьковчане бунтуют против установки «одоробла» с ангелом на главной площади города

Общественники Харькова требуют признать незаконным проведение блиц-конкурса проектов и отменить решение жюри

В Харькове накаляются страсти вокруг будущего памятника на главной площади города. Сегодня, 6 февраля, около 50 человек устроили пикет под зданием Дзержинского райсуда: люди выступают против решения Харьковской мэрии установить на площади Свободы памятный знак в виде 86-метровой колонны с ангелом в окружении четырех фигур у подножия, сообщает «Объектив».

Участники протеста держали в руках плакаты: «В Харькове свои законы», «Крест на свободе», «Свободу площади Свободы», «Конкурс несвободы», «Конкурс был фарсом».

Активисты заявляют, что блиц-конкурс был проведен с многими нарушениями, и со второй попытки у них все-таки приняли иск. Предварительное заседание назначили на 13 января.

Повлиять на решение мэрии общественники пытаются и с помощью петиции, зарегистрированной в минувшие выходные на сайте Харьковского горсовета. К вечеру сегодняшнего дня обращение за авторством депутата облсовета Дмитрия Булаха набрало больше 3300 голосов. «Свободу площади Свободы! Отменить результаты «блиц-конкурса» на памятный знак на площади Свободы и провести открытый международный конкурс», - написал Булах. Отметим, что для рассмотрения мэром петиция должна преодолеть барьер в 5 тыс. голосов. Интересно, что за последние дни на сайте мэрии, помимо указанной, было зарегистрировано еще 8 петиций похожего содержания.

Скандальный памятник обсуждается уже четвертый месяц. Проект, который в итоге выбрало жюри (что не стало сюрпризом), окрестили «одороблом» и памятником «по-богатому». Общественники заявляют, что продолжат свои протесты, будут защищать свою позицию в суде и в случае необходимости пойдут на радикальные меры, но не допустят строительства.

Несмотря на то, что сопротивление набирает обороты, в мэрии, похоже, отступать тоже не собираются.

Соавтор проекта и главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий заявил, что харьковские зодчие разных времен видели в центре круглой части площади Свободы некий шпиль, или вертикаль, о чем сохранились документальные свидетельства.

На сохранившейся аксонометрической проекции 1929 года в этом месте изображен вертикальный обелиск. После войны, в 1947 году, появился проект восстановления площади Свободы, и тоже в круглой части – шпиль. Этот макет до сих пор можно увидеть в Доме архитектора. В 1952 году было создано панно, которое и сейчас висит в зале ожидания на Южном вокзале. На нем изображен памятник Шевченко, университет, Госпром и на фоне последнего - обелиск.



«Таким образом, история говорит о том, что в Харькове с самого начала строительства площади Свободы хотели поставить вертикаль в ее круглой части. Именно так и возникла идея работы, которой была присуждена первая премия по итогам блиц-конкурса. Это памятный знак харьковской истории, памятный знак нашему краю», - цитирует Чечельницкого пресс-служба горсовета.

По его словам, для монумента специально были отобраны фигуры четырех значимых исторических персонажей, о которых, тем не менее, харьковчане знают мало или вообще не слышали. Напомним, первая фигура – Анахарсис, живший в VI веке до н.э. скиф из Северного Причерноморья, которого почитали древнегреческие мыслители. Вторая фигура - князь Игорь, который организовал поход против половцев в 1185 году. Город Донец, находившийся в нынешних пределах Харькова, был первым поселением, которого достиг князь, сбежав из плена. Третья фигура - украинский поэт и философ Семен Климовский, автор песни «Ехал казак за Дунай». Четвертая фигура - Михаил Петренко, уроженец города Славянска, студент Харьковского университета. Самое известное произведение этого поэта-романтика песня «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю».

«Мы очень расширили рамки истории, взяв большие периоды, – времена скифов, Киевской Руси, казацкие времена и XIX век. Это не памятник конкретным личностям, это памятник истории нашей земли», - рассказал скульптор Александр Ридный.

В мэрии также сообщили, что жури конкурса предложили авторам заменить фигуру ангела фигурой раннехристианского подвижника Антония Великого - покровителя Харьковского национального университета им. Каразина.

Как и в случае с другими скандальными проектами, в горсовете молчат о возможной стоимости памятника и сроках его установки.

«Сейчас про деньги говорить странно. Деньги так «пляшут», что мы даже не прикидывали. Вы можете вообще задать вопрос: а правильно ли на площадь или памятный знак вообще тратить деньги, когда можно дороги улучшить или увеличить пенсии? Отвечу вам как архитектор: памятник Шевченко установили после революции, когда была разруха, в ужасных условиях, но это - гениальная работа. Мы, как творческие люди, предлагаем, а не просчитываем», - цитирует Сергея Чечельницкого NewsRoom.

В свою очередь скульптор Александр Ридный отметил: что изначально он предлагал восстановить исторический облик площади по проекту 1929 года – вырубить сквер, чтобы открылся Госпром.

«В городе у нас табу на вырубку деревьев. В теперешней ситуации сам Госпром диссонирует с площадью. Лично я категорически против, выходить теперь на какую-то дискуссию с широкой общественностью», - в сердцах сказал Ридный.

Отметим, что губернатор области Юлия Светличная, комментируя спорный проект, посоветовала мэрии не торопиться и выбрать проект, который бы объединял людей.

Фото: Громадське Харкiв и Харьков.Комментарии