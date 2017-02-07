В Украине зарегистрированы 1,64 млн. вынужденных переселенцев

Большинство из них получают социальную помощь для оплаты аренды жилья
Министерство социальной политики Украины по состоянию на 6 февраля поставило на учет 1 млн. 640 тыс. 335 вынужденных переселенцев. Об этом сообщает URB.ua.
Как сообщила в понедельник пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на управления социальной защиты населения в регионах информации, поставлено на учет 1 млн. 321 тыс. 194 семьи вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, из них 1 млн. 148 тыс. 930 семей обратились за получением социальной помощи для оплаты аренды жилья, и 1 млн. 061 тыс. 504 семьям такая помощь была назначена.
Фото: news-ukraine.com
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Теги: аренда, Минсоцполитики, переселенцы, помощь, права
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