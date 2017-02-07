В Украине сегодня мороз и ветер

Лютый оправдывает свое название

Согласно данным УНИАН, сегодня, 7 февраля, в большинстве регионов Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -23°.

В Киеве пройдет снег, температура днем -10°. Ветер восточный, до 6,6 м/с.

Во Львове снегопад, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Луцке ожидаются осадки. Температура воздуха днем -7°. Ветер восточный, до 6,8 м/с.

В Виннице пройдет снег. Температура днем -7°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам обещают мокрый снег. Температура днем +1°, ветер восточный и северо-восточный до 8,7 м/с.

В Харькове без осадков, температура днем -13°. Ветер восточный, умеренный.

В Днепре сегодня ожидается снегопад. Температура днем -10°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают снегопад, температура днем -5°. Ветер северо-восточный до 8,1 м/с.

В Краматорске сегодня без осадков, температура днем -12°, ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке ожидается пасмурная погода. Температура днем -13°. Ветер северо-восточный до 4,9 м/с.