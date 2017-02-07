Из здания Департамента киберполиции выкрали пистолет

Ночью воры проникли в рабочий кабинет замначальника департамента на первом этаже, отжав пластиковое окно

В Киеве у заместителя начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины из сейфа в рабочем кабинете украли пистолет ПМР и патроны к нему, сообщает Обозреватель. Об этом издание узнало из собственных источников.

ПМР – это травматический пистолет несмертельного действия, изготовленный на базе пистолета Макарова калибра 9 мм (ПМ).

Как стало известно, в ночь с 1 на 2 февраля воры проникли в рабочий кабинет заместителя на первом этаже задания по ул. Бориспольская, 19, отжав пластиковое окно. Источник Обозревателя сообщил, что в момент ограбления в здании никого не было.

Следует отметить, что территория, где находится здание департамента, круглосуточно охраняется дежурными полицейскими и ограждена двухметровым бетонным забором. Само здание имеет два этажа, на каждом из которых по семь окон. Металлических решеток на первом этаже нет.