МИД Чехии рассказал, когда Украине дадут безвиз с ЕС

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек считает, что визовая либерализация к украинцам придет через полгода

В Евросоюзе есть конценсус по вопросу предоставления Украине безвизового режима со странами Шенгенской зоны. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек и назвал срок – полгода.

«Мне кажется, что по этому вопросу был относительный консенсус. Если Украина выполнила все условия для либерализации визового режима, то мы полны решимости принять это решение. Надеюсь, что через полгода мы сможем начать визовую либерализацию… Вы знаете, что несогласованным является лишь механизм остановки, но, надеюсь, что за это время мы сможем выполнить и это. Летом - это реально «, - сказал Заоралек.

Ранее «Комментарии" писали о том, что сурок Тимка предсказал, когда Украина получит безвиз.