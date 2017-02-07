Названы потери Украины за период последней эскалации в зоне АТО

С 29 января потери украинской армии составили 10 бойцов убитыми и 66 ранеными

За весь период обострения возле Авдеевки Вооруженные силы Украины потеряли 76 бойцов. Из них 10 погибли, остальные получили ранения или были травмированы. Об этом рассказал заместитель руководителя совместного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков, сообщает Gazeta.ua.

Во время заседания оперативного штаба по обострении ситуации в Авдеевке он отметил, что потери противника превышают наши в несколько раз.

«В зоне проведения АТО, в районе Авдеевки российско-сепаратистские войска попытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины, чтобы выгнать наших защитников с занимаемых укреплений и установить там свой контроль. Однако планы врага провалились, и боевики понесли значительные потери. Агрессор продолжает обстреливать наши позиции», – отметил генерал.

По его словам, за неделю с 29 января сепаратисты провели на данном направлении 40 долгосрочных обстрелов и выпустили по укреплениям украинских солдат около 6 тыс. снарядов и мин.

«За этот период потери украинской армии составили: безвозвратные – 10 бойцов и 66 раненых», – подытожил Цветков.