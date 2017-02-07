Под обстрелом в Курдюмовке погиб подросток

16-летний парень сканчался от ранения в сердце по дороге в больницу

В Курдюмовке (Торецк) в результате обстрела из минометов со стороны боевиков смертельное осколочное ранение в сердце получил подросток 2001 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook написал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в пути стало известно, что он умер», - написал в соцсети главный полицейский Донецкой области.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ОБСЕ обнародовала причины обострения конфликта на Донбассе.