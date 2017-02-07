Стало известно, какие вопросы Рада рассмотрит на очередной сессии

Ожидается, что будет рассмотрен языковой закон, отмена 8 марта и 1 мая, пенсионная реформа

Сегодня начинает работу шестая сессия Верховной Рады 8-го созыва. Как пишет издание «Страна», в повестке дня может появится резонансный законопроект об исключительном использовании украинского языка во многих сферах жизни, волнующий многих вопрос пенсионных требований МВФ и скандальный вопрос об экспорте древесины.

Языковой законопроект (его авторы 33 нардепа) внесли в парламент в период депутатских каникул. В тексте законопроекта предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти, местного самоуправления, СМИ, а также для дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Исключительно государственный язык можно будет использовать при проведении культурно-массовых мероприятий. Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском.

В Раде также могут рассмотреть проект закона о введении уголовной ответственности за отрицание факта Голодомора 1932-1933 годов.

Также ожидается, что по инициативе Института национальной памяти Украины в парламент внесут законопроект, который предлагает отменить празднование 1 мая и 8 марта на государственном уровне, а дату Дня Победы перенести по европейскому образцу с 9 на 8 мая.

На сессии Рада попытается проголосовать за пенсионную реформу, которая согласована с МВФ и направлена на достижение бездефицитности Пенсионного фонда к 2024 году. Украина рассчитывает достичь этой цели, не повышая пенсионный возраст.

Раде предстоит решить вопрос о снятии запрета на экспорт древесины, чтобы разморозить предоставление Киеву помощи в размере 600 миллионов евро. Временный запрет на вывоз за границу древесины был введен не только для предотвращения его бесконтрольного вывоза, но и для поддержки украинской деревообрабатывающей промышленности. Ряд фракций в парламенте выступают против отмены моратория.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Ляшко требует проведения референдума о земле о пенсиях.