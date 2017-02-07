На Закарпатье автобус с пассажирами сорвался с обрыва

Пассажиров спасли растущие в 15-метровом обрыве деревья
Сегодня утром в Закарпатской области в серьезное ДТП попал рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла на автодороге Мукачево - Рогатин в Раховском районе. Рейсовый автобус Ясиня - Ужгород съехал с дороги в реку Белая Тиса. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По информации спасателей, никто из них не пострадал.
Однако, из неофициальных источников известно о трех пострадавших и о том, что по предварительным данным, причиной ДТП стало превышение водителем скорости, из-за чего автобус «Эталон» не вписался в поворот.
Также случившееся уже прокомментировал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль:
«Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров».
Ранее «Комментарии" писали о том, что на трассе Киев-Чоп пять фур устроили масштабное ДТП, есть жертвы.
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Теги: автобус, деревья, дтп, Закарпатье, обрыв
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