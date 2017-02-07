На Закарпатье автобус с пассажирами сорвался с обрыва

Пассажиров спасли растущие в 15-метровом обрыве деревья

Сегодня утром в Закарпатской области в серьезное ДТП попал рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла на автодороге Мукачево - Рогатин в Раховском районе. Рейсовый автобус Ясиня - Ужгород съехал с дороги в реку Белая Тиса. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По информации спасателей, никто из них не пострадал.

Однако, из неофициальных источников известно о трех пострадавших и о том, что по предварительным данным, причиной ДТП стало превышение водителем скорости, из-за чего автобус «Эталон» не вписался в поворот.

Также случившееся уже прокомментировал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль:

«Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров».

Ранее «Комментарии" писали о том, что на трассе Киев-Чоп пять фур устроили масштабное ДТП, есть жертвы.