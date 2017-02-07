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общество

На Закарпатье автобус с пассажирами сорвался с обрыва

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Без жертв ДТП обошлось лишь по счастливой случайности

Пассажиров спасли растущие в 15-метровом обрыве деревья 

 Сегодня утром в Закарпатской области в серьезное ДТП попал рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла на автодороге Мукачево - Рогатин в Раховском районе. Рейсовый автобус Ясиня - Ужгород съехал с дороги в реку Белая Тиса. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По информации спасателей, никто из них не пострадал.

Однако, из неофициальных источников известно о трех пострадавших и о том, что по предварительным данным, причиной ДТП стало превышение водителем скорости, из-за чего автобус «Эталон» не вписался в поворот.

Также случившееся уже прокомментировал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль:

«Высота обрыва над рекой  Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров».

Ранее «Комментарии" писали о том, что на трассе Киев-Чоп пять фур устроили масштабное ДТП, есть жертвы.

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Теги: автобус, деревья, дтп, Закарпатье, обрыв

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