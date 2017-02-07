ООН: «На Донбассе не услышали призыв прекратить боевые действия»

В ООН подсчитали сколько людей погибли и пострадали на Донбассе в период с 1 января по 3 февраля

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что международный призыв прекратить боевые действия на востоке Украины остался неуслышанным.

«Единогласный призыв к полному и постоянному режиму прекращения огня не услышан. Хотя количество сообщений о нарушениях ситуации в области безопасности снизилось после 4 февраля», — говорится в отчете управления за период 29 января — 6 февраля.

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с 1 января по 3 февраля погибли не менее 12 мирных жителей, пострадали — 51. Из этого числа 7 смертей зарегистрированы с в период обострения ситуации - с 29 января по 3 февраля, 41 человек получил ранения.

«Причиной ранений стали обстрелы артиллерии, танков и ракетные системы залпового огня «Град», — говорится в документе.

Ранее "Комментарии" писали о том, что под обстрелом в Курдюмовке погиб подросток.