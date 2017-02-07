Экс-комбат «Айдара» обвинил правоохранителей в бездеятельности в ситуации с блокадой ж/д

По мнению нардепа, пресекать блокаду железной дороги нужно было в самом начале, а теперь эта ситуация может усугубить бандитизм по всей стране

Народный депутат и экс-командир батальона «Айдар» сергей Мельничук обвинил правоохранительные органы в бездействии в вопросе разрешения ситуации с блокадой железнодорожных переездов на Донбассе, которую организовали ряд народных депутатов с привлечением людей в камуфляжной форме. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne, пишет издание "Багнет».

«Почему силовые структуры, начиная от рядового полицейского до Нацгвардии, и всех остальных - военного прокурора в зоне АТО, генерального прокурора, бездействуют? Они все получают государственные средства, они давали присягу, но никто ничего не делает!», - подчеркнул Мельничук.

Нардеп убежден, что попустительство в решении этой проблемы приведет к усугублению бандитизма по всей стране. «Дальше будут такие же оголтелые банды, которые будут терроризировать мирное население», - сказал Сергей Мельничук и добавил, что пресекать незаконную блокаду железнодорожных путей правоохранителям надо было еще в самом начале.

«А сейчас это уже может перейти в агрессивное противостояние», - высказал свое возмущение экс-командир «Айдара».

По мнению Мельничука, участниками блокады двигала прежде всего жажда пиара в условиях ожидания новых выборов в парламент.

«Именно эта блокада показывает, что политический пиар начался. Только этот пиар, как сами участники блокады говорят - «на крови людей», - подытожил депутат.

Напомним, группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар» блокирует железнодорожные пути в неподконтрольную Украине часть Донбасса. Ранее Мельничук опроверг причастность участников блокады к батальону «Айдар» и высказал мнение, что это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

Также прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Ранее "Комментарии" писали о том, что профсоюзы бьют тревогу: блокировка ж/д в Донбассе остановит заводы.