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Минобразования отобрало лицензии у 70 вузов

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70 ВУЗов остались без лицензий

Лицензии были аннулированы у вузов на неподконтрольной Украине территории

Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации МОН Украины, после аннексии полуострова в 2014 году и агрессии РФ на Донбассе, часть вузов оказалась на неподконтрольной Украине территории. За это время из оккупированного Донбасса и Крыма были перемещены в Украину почти 20 высших учебных заведений.

«В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», в которых во время вступительной кампании обратились около 3350 человек», – говорится в сообщении.

Сообщается, что лицензий лишены 32 вуза 1-4 уровня аккредитации, которые находятся на неподконтрольной территории Донецкой области;14 вузов 1-2 уровня аккредитации – на неподконтрольной территории Луганской области; 25 вузов 1-4 уровня аккредитации – в Крыму (в том числе 6 частных вузов).

Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

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Источник: «

Теги: вузы Украины, лицензия, Минобразование

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