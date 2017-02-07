Пострадавший в Авдеевке британский журналист уже видит на второй глаз

Днепропетровские врачи говорят, что иностранец идет на поправку

Пострадавший в Авдеевке британский журналист Кристофер Нанн уже видит на второй глаз. Об этом сообщил директор Днепропетровской областной офтальмологической больницы Валерий Сердюк.

«На правый глаз Кристофер видит на 90%. Левый глаз, который был больше поврежден начал реагировать на свет. Более того, с расстояния до метра Кристофер может сосчитать пальцы на руке», - говорит Сердюк и добавляет, что сейчас врачи борются с последствиями травмы, чтобы предотвратить воспалительные процессы.

«За несколько дней, параллельно с этим, начнем заниматься восстановлением функций глаза, ведь для нас главное не только сохранить глаз, а максимально восстановить зрение, - говорит Валерий Сердюк.

По словам врача, Кристофер Нанн позитивно настроен и чувствует себя хорошо.

«Он рассказывал о том дне, когда произошел обстрел. Они с коллегой приехали в гости к хорошей знакомой жительнице Авдеевки Елене. Сидели на кухне и пили чай. Для местных жителей звуки взрывов стали обыденным явлением, потому они не обращали на это внимание. Внезапно от взрывной волны вылетели все стекла из окон. Так Кристофер получил ранение», - рассказывают врачи.