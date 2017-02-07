Обстрел Курдюмовки квалифицирован как теракт

6 февраля населенный пункт был обстрелян боевиками из минометов

Правоохранительные органы Украины обстрел Курдюмовки квалифицировали как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Напомним, вечером, 6 февраля боевики из минометов обстреляли населенный пункт Курдюмовка Донецкой области, вблизи Торецка. При этом от осколочного ранения в сердце погиб подросток 2001 года рождения.

Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

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