Обстрел Курдюмовки квалифицирован как теракт

6 февраля населенный пункт был обстрелян боевиками из минометов
Правоохранительные органы Украины обстрел Курдюмовки квалифицировали как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Напомним, вечером, 6 февраля боевики из минометов обстреляли населенный пункт Курдюмовка Донецкой области, вблизи Торецка. При этом от осколочного ранения в сердце погиб подросток 2001 года рождения.
Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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