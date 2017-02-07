«Победителей не судят»…

Ошибка Януковича или спланированная акция оппозиции?! Взгялд по события 2014 года со стороны

Украинцы еще долго будут спорить – правильно ли поступил президент Виктор Янукович в феврале 2014 года. Подвел ли он страну к жесточайшему гражданскому конфликту, или все же основная вина лежит на организаторах Майдана? Мог ли он справиться с нарастанием насилия на Майдане, или слишком могущественные внешние силы вели его, не позволяя ступить ни вправо, ни влево? Сбежал ли он из страны, покинув своих сторонников на произвол новой власти, или просто не решился развязать масштабную гражданскую войну, как это сделал Башар Асад в Сирии?

Одно известно точно - в результате событий февраля 2014 года страна лишилась Крыма, а в когда-то наиболее промышленно развитом регионе гремит война. И еще - за 3 года, прошедших после Майдана, экономика Украины в глубоком кризисе, а уровень жизни основной массы украинцев вернулся в 90-е.

Во всей этой массе вопросов по действиям Януковича в те переломные дни, Генеральная прокуратура Украины выбрала для обвинения Януковичу один лишь эпизод – его письмо к Путину от 1 марта 2014 года с призывом использовать войска РФ для «защиты населения Украины и восстановления законности».

Давайте глубже проследим за развитием событий в Украине в этот период.

21 февраля 2014 года Виктор Янукович подписал с лидерами оппозиции и в присутствии министров иностранных дел стран ЕС Соглашение о мирном урегулировании кризиса. Во исполнение данного Соглашения, начиная с 15:00, власть начала выводить правоохранителей из центра Киева и возвращать их в места постоянной дислокации. Вечером того же дня на Майдане Соглашение об урегулировании кризиса было отвергнуто радикальной частью Майдана.

Парасюк и Ярош со сцены Майдана поставили ультиматум Януковичу: или он подает в отставку до 10 часов утра 22 февраля, или радикалы начнут штурм правительственных зданий.

Не дожидаясь штурма, вечером 21 февраля 2014 года Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье и вылетел на вертолетах из Киева в Харьков. И как в воду глядел – в ночь на 22 февраля вооруженные отряды Самообороны беспрепятственно заняли здания Верховной Рады, Администрации Президента, Кабмина, а под утро и Межигорье. Заметим, что захват административных зданий майдановцами являлся прямым нарушением Соглашения об урегулировании кризиса, но никто из западных гарантов Соглашения не осудил эти действия протестующих.

На следующий день в Харькове Янукович заявил, что не собирается подавать в отставку с поста президента: «Лидеры оппозиции звонили мне и убеждали подать в отставку. Я категорически отказался» (из интервью газете «Аргументы и факты» от 24.12.2014). И формально он был прав – Соглашение от 21 февраля 2014 года предусматривало проведение досрочных выборов Президента Украины лишь под конец 2014 года.

Но лидеров оппозиции уже было не остановить. Почуяв запах власти, они пошли на невиданный в истории независимой Украины шаг – в 17 часов 22 февраля 2014 года они провели через Верховную Раду Украины не предусмотренное Конституцией Украины Постановление о самоустранении Виктора Януковича от исполнения обязанностей Президента Украины. И это в то время, когда он находился в Донецке.

Сказав «А», лидеры оппозиции решили сказать и все остальные буквы алфавита сразу. На Януковича началась «охота» по всей Украине. Причем началась она еще в то время, когда Виктор Янукович даже по интерпретации лидеров оппозиции еще был Президентом Украины. Как рассказывает бывший сотрудник охраны Януковича, уже в обед 22 февраля 2014 года военные диспетчеры выполняли приказы «и.о. президента» Турчинова и угрожали силой посадить вертолеты, перевозившие Януковича и других топ-чиновников из Харькова в Донецк. (из показаний сотрудников охраны). К этому стоит добавить эпизоды с обстрелом кортежа и ранением охранника Януковича (во время видеодопроса Янукович назвал его фамилию - Иванцов). И, конечно же, самое грандиозное в этой «охоте» – засада лиц в военной форме без знаков отличия в районе Мелитополя с двумя крупнокалиберными пулеметами, которую вечером 22 февраля 2014 года обнаружили охранники Януковича. Об этой засаде публично заявляли и Виктор Янукович, и лично Владимир Путин, который по его словам вечером и ночью 22 февраля 2014 года только и занимался, что спасением «рядового» Януковича.

К словам этих лиц можно и нужно относиться с долей скепсиса, но, по крайней мере, прокуратура обязана провести расследование этих предполагаемых случаев покушения на действующего Президента Украины, хотя бы для того, чтобы публично и с фактами опровергнуть версии Путина-Януковича. Но пока, по словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, расследование уголовных дел о покушениях на Януковича не проводится. Да и в публичных заявлениях ГПУ об этом – ничего.

Возвращаясь к событиям той ночи, Виктор Янукович в итоге был переправлен в Крым, а позже (как установили украинские прокуроры - 24 февраля 2014 года) переехал в Россию. Через неделю, 1 марта, уже находясь в Ростове-на-Дону, Виктор Янукович направил Путину заявление, в котором просил: «использовать Вооруженные Силы РФ для восстановления законности, правопорядка» и прочая, прочая, прочая. По сути – для своего возвращения в президентский кабинет на улице Банковой в Киеве.

При этом формальности были соблюдены: это было не личное письмо Януковича Путину, а обращение Президента Украины, копия которого была направлена в Секретариат ООН как официальный документ S/2014/144.

В тот же день 1 марта 2014 года Совет Федерации России дал своё согласие Путину на использование российских войск в Украине. Справедливости ради надо заметить, что поводом для рассмотрения Советом Федерации обращения Президента России о разрешении использовать Вооруженные Силы РФ на территории Украины было не письмо Януковича, а обращение руководства Крыма (см. стенограмму 347-го (внеочередного) заседания Совета Федерации от 1 марта 2014 года). И очевидно, что российские военные действовали в Крыму и до решения Совета Федерации и письма Януковича - всю последнюю неделю февраля 2014 года.

Составляет ли эпизод с ничего не решающим письмом Януковича главное преступление, совершенное в критические дни февраля 2014 года, как об этом провозгласила Генеральная прокуратура – вопрос очень спорный. По крайней мере, в глаза кидается выборочность фокуса следователей на один эпизод Януковича, при оставшихся без ответов вопросов к действиям радикальных активистов Майдана: захват центральных органов власти и резиденции все еще действующего Президента Украины. Но мы ничего не слышали о расследовании хоть одного подобного правонарушения.

В качестве резюме для данной статьи лучше всего подойдет крылатая фраза, которую древние галлы объявили побежденным римлянам: «Победителей не судят». Но из той же истории мы знаем, что невозможно постоянно выигрывать. И, в конце концов, римляне таки захватили всю Галлию…