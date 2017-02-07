На Закарпатье 3-летняя девочка удушила подушкой 6-месячного брата

Родители детей говорят, что во время игры старшая сестра положила на младенца подушку

Настоящая трагедия разыгралась в селе Тарасовка Закарпатской области, где полиция расследует обстоятельства смерти полугодовалого ребенка. По словам родителей причиной смерти ребенка стала подушка, которую на него во время игры положила его трехлетняя сестра.

«Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 20-летняя жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальной комнате на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал», - сообщили в полиции.

Во время осмотра тела ребенка видимых повреждений не обнаружено. Ведется следствие.

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