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общество

На Закарпатье 3-летняя девочка удушила подушкой 6-месячного брата

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Девочка положила подушку на брата во время игры

Родители детей говорят, что во время игры старшая сестра положила на младенца подушку

Настоящая трагедия разыгралась в селе Тарасовка Закарпатской области, где  полиция расследует обстоятельства смерти полугодовалого ребенка.  По словам родителей причиной смерти ребенка стала подушка, которую на него во время игры положила его трехлетняя сестра.

«Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 20-летняя жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальной комнате на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал», - сообщили в полиции.

Во время осмотра тела ребенка видимых повреждений не обнаружено. Ведется следствие.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине заработала детская полиция.

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Теги: дети, Закарпатье, игра, смерть

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   © «Комментарии:», 2016

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