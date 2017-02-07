На Закарпатье 3-летняя девочка удушила подушкой 6-месячного брата

Родители детей говорят, что во время игры старшая сестра положила на младенца подушку
Настоящая трагедия разыгралась в селе Тарасовка Закарпатской области, где полиция расследует обстоятельства смерти полугодовалого ребенка. По словам родителей причиной смерти ребенка стала подушка, которую на него во время игры положила его трехлетняя сестра.
«Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 20-летняя жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальной комнате на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал», - сообщили в полиции.
Во время осмотра тела ребенка видимых повреждений не обнаружено. Ведется следствие.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине заработала детская полиция.
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Теги: дети, Закарпатье, игра, смерть
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