В кинотеатрах вместо трейлеров будут показывать короткометражки

В кинотеатрах Украины придумали замену трейлерам и рекламе перед сеансами
С осени 2017 г в украинских кинотеатрах вместо трейлеров будут показывать отечественные короткометражки.
Вскоре состоится конкурс, в рамках которого 20 лучших фильмов сразу пойдут в производство.
Сегодня для конкурса уже прислали 501 работу из 76 городов и населенных пунктов, причем 66 процентов участников не является кинематографистами по специальности.
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Источник: «, hromadske
Теги: кино, кинотеатр, короткометражка, фильм
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