В кинотеатрах вместо трейлеров будут показывать короткометражки

В кинотеатрах Украины придумали замену трейлерам и рекламе перед сеансами

С осени 2017 г в украинских кинотеатрах вместо трейлеров будут показывать отечественные короткометражки.

Вскоре состоится конкурс, в рамках которого 20 лучших фильмов сразу пойдут в производство.

Сегодня для конкурса уже прислали 501 работу из 76 городов и населенных пунктов, причем 66 процентов участников не является кинематографистами по специальности.