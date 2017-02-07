МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

В мае «жемчужина» Одессы - Потемкинская лестница засияет во всей красе

0

Реставрационные работы на Потемкинской лестнице

Народные избранники от Одесского региона приняли участие в брифинге, который состоялся в стенах Верховной Рады и был посвящен теме реставрации знаменитой Потемкинской лестницы

Народный депутат Украины Александр Пресман сообщил, что реставрационные работы памятника национального значения – Потёмкинской лестнице в Одессе– проводятся впервые за 83 года, и все работы осуществляются специалистами с 26-летним стажем реставрации памятников национального и местного значения.

«Одесская городская власть сегодня делает всё, чтобы сохранить достояние Украины, которым является Потёмкинская лестница» — отметил начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин. Чиновник также подчеркнул, что все работы на Потемкинской лестнице согласованы с Министерством культуры Украины, проектная документация прошла государственную экспертизу, получены все необходимые согласования и разрешения.

«Суть работ проста — укрепить известняк-ракушечник, из которого состоит тело Потемкинской лестницы, отреставрировать гранитные ступени лестницы, положив их на новую гидроизоляционную основу, одеть в гранитную одежду парапеты и лестничные площадки. Кроме того, мы восстанавливаем проходы под лестницей, которые существовали исторически, и укрепляем их своды» — отметил руководитель научно-производственного центра «Экострой» Владимир Суханов — фирмы, которая выполняет работы по реставрации Потемкинской лестнице. Он также добавил, что более 10 лет его компания исследовала состояние лестницы и давала рекомендации городской власти о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ. И только в 2015 году власти города нашли возможности приступить к реставрации этого памятника национального значения. Владимир Суханов также заверил, что после реставрации знаменитая Потёмкинская лестница простоит еще 100 лет.

 «Я — одессит. Потёмкинская лестница — это визитная карточка не только нашего города, но и всей Украины. Я уверен, что после окончания работ в мае этого года Потёмкинская лестница засияет во всей своей красе», подчеркнул народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко „Солидарность» Алексей Гончаренко.

«Это наша гордость, которая после реставрации будет не одно десятилетие прославлять наш город», прокомментировал народный депутат Василий Гуляев. Народные депутаты также призвали одесситов не поддаваться на провокации отдельных «активистов», которые сегодня препятствуют проведению ремонтных работ.

«Сегодня развернулось очередное политиканство вокруг Потемкинской лестницы. Я очень прошу прекратить инсинуации на эту тему. Можете помочь городским властям — помогайте, нет- ждите окончания ремонта», заявил Алексей Гончаренко.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: брифинг, ВРУ, народные депутаты, Одесса, Потемкинская лестница, ремонт, реставрация

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Харьковчане бунтуют против установки «одоробла» с ангелом на главной площади города

Харьковчане бунтуют против установки «одоробла» с ангелом на главной площади города

"> У «Ждуна» появятся «родственники»

У «Ждуна» появятся «родственники»

"> На российских деньгах появится Севастополь

На российских деньгах появится Севастополь

"> В Лондоне появится памятник принцессе Диане (фото)

В Лондоне появится памятник принцессе Диане (фото)

Новости партнеров

Скандальний Олег Царьов «знайшовся» у Криму
Колишнього нардепа від «Партії регіонів» скандально відомого Олега Царьова бачили в одному з ресторанів в окупованому Криму. Про це у своєму Facebook
Гуд бай, Америка: Ляшку анулювали візу США
Народному депутату Олегу Ляшку анулювали візу США. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Щойно мені анулювали 10-річну американську візу, яку

Последние новости

22:22

В мае «жемчужина» Одессы - Потемкинская лестница засияет во всей красе

22:11

Монголов попросили скинуться для уплаты внешнего долга

21:41

У должников хотят отбирать водительские права

21:19

WorldRemit запускает денежные переводы в Украину

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

За неделю статуса переселенцев лишилась тысяча семей

За неделю статуса переселенцев лишилась тысяча семей »

Одесса

ID-карты в Одессе начал выдавать Центр админуслуг

ID-карты в Одессе начал выдавать Центр админуслуг »

Харьков

В кафе на Сумской в кальян подмешивали гашиш (ФОТО)

В кафе на Сумской в кальян подмешивали гашиш (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.