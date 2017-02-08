В Украине появились инструкции к лекарствам, напечатанные шрифтом Брайля

С инструкциями к лекарственным препаратам каждый сможет ознакомиться в аптеке

В Украине начали печатать инструкции к лекарствам, книги и даже игрушки со шрифтом Брайля, используя 3D-принтер. Первые в Украине инструкции, напечатанные шрифтом Брайля, представили в аптечной сети столицы, сообщает Сегодня.

Инструкции, напечатанные шрифтом Брайля, пока не выдаются покупателям, но каждый желающий может воспользоваться ими в аптеке. Сейчас напечатано всего два комплекта, в каждом по 87 рецептов. Один останется в Киеве, другой поедет в Одессу. Выбирали препараты по популярности – среди них общеприменяемые и специализированные лекарства.

В Ровно пошли еще дальше – начали печатать шрифтом Брайля игрушки, игры и книги. Выполняют такие работы на 3D-принтере. Изделия уже испытали в ровенском детсаду для детей с нарушениями зрения.

Такие игрушки в Украине изготовят впервые. Для этого в ровенской библиотеке, где и печатают изделия, специально купили 3D-принтер.

Такие инициативы – настоящий прорыв в мире незрячих, отмечают в Украинском обществе слепых, и признают, что больше внимания таким людям должны уделить и на государственном уровне.

«Не хватает пенсий, не хватает рабочих мест. Пенсия порядка 1500 грн., у нас нет госзаказа, если у нас раньше работало 25 тыс. инвалидов по зрению в системе УТОС, на сегодняшний день работает 3,5 тыс.», – отметил заместитель председателя Украинского союза слепых Александр Осадчий.