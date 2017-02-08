Штрафы за поджог и загрязнение леса подняли в пять раз

За такое решение проголосовали 254 парламентария

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2604 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации европейских экологических норм об охране среды редких видов животных и растений)». За документ со второго раза проголосовали 254 парламентария (сначала 225), сообщает РБК-Украина. Так, предусматривается увеличение штрафа за загрязнение лесов отходами гражданами с 5–10 необлагаемых минимумов доходов граждан до 25–50 (один такой минимум составляет 17 грн.), а для должностных лиц – с 10–20 до 50–100 необлагаемых минимумов. Также парламент увеличил штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан с 1–3 необлагаемых минимумов до 5–15, для должностных лиц – с 3–10 до 15–50.

Ранее ВР поддержала во втором чтении законопроект №2023 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)». За документ со второго раза проголосовали 248 народных депутатов.