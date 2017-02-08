Госдеп США не пояснил, почему Ляшко оставили без американской визы

Данные о визах являются конфиденциалными
Государственный департамент США отказался озвучить причины аннулирования 10-летней американской въездной визы народного депутата и главы Радикальной партии Украины Олега Ляшко.
«Данные о визах являются конфиденциальными по закону США. Мы не можем обсуждать детали какого-либо визового дела», - сообщил журналистам представитель внешнеполитического ведомства США.
Напомним, ранее сам Олег Ляшко заявил, что причиной аннулирования его визы США стала политика.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Насирова накажут за несанкционированный визит в США.
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