В Донецке заявили о гибели полевого командира Гиви

Командир подразделения «Сомали» убит в результате «теракта» , взорван в собственном кабинете

О гибели командира подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых ( Гиви) передает ресурс сепаратистов ДАН, со ссылкой на оперативное командование ДАН

«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали"» полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса», - говорится в сообщении.

Подробности случившегося пока не известны. На месте теракта работает следственная группа.

Ранее «Комментарии" писали о том, что из ДНР грузовики массово вывозят трупы в Россию.