Появилось фото с места убийства полевого командира ДНР Гиви

После срабатывания взрывного устройства в кабинете Гиви начался пожар

По предварительным данным, полевой командир Михаил Толстых (Гиви) погиб в собственном кабинете. Там сработало взрывное устройство. После этого в помещении начался пожар. На месте происшествия обнаружено тело командира отряда Сомали.

Источники сообщат об усилениив ДНР мер безопасности.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в субботу 4 февраля в Луганске был взорван джип начальника «Народной милиции» ЛНР Олега Анащенко. В результате ЧП он погиб.