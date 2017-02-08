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Появилось фото с места убийства полевого командира ДНР Гиви

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В этом доме сегодня утром был убит Гиви

После срабатывания взрывного устройства в кабинете Гиви начался пожар

По предварительным данным, полевой командир Михаил Толстых (Гиви) погиб в собственном кабинете. Там сработало взрывное устройство. После этого в помещении начался пожар. На месте происшествия обнаружено тело командира отряда Сомали. 

Источники сообщат об усилениив ДНР мер безопасности.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в субботу 4 февраля в Луганске был взорван джип начальника «Народной милиции» ЛНР  Олега Анащенко. В результате ЧП он погиб.

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Теги: Гиви, Донбасс, Донецк, теракт, убийство

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