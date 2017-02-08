Появилось фото с места убийства полевого командира ДНР Гиви

После срабатывания взрывного устройства в кабинете Гиви начался пожар
По предварительным данным, полевой командир Михаил Толстых (Гиви) погиб в собственном кабинете. Там сработало взрывное устройство. После этого в помещении начался пожар. На месте происшествия обнаружено тело командира отряда Сомали.
Источники сообщат об усилениив ДНР мер безопасности.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в субботу 4 февраля в Луганске был взорван джип начальника «Народной милиции» ЛНР Олега Анащенко. В результате ЧП он погиб.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
11:14
|
11:05
|
10:51
Twitter хочет отключить пользователей, которые разжигают ненависть
|
10:50
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0