Полиция Донецкой области подтвердила смерть боевика Гиви

Глава полиции Донецкой области заявил, что его агенты были на месте, где взорвали командира «Сомали"

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин располагает информацией о гибели командира боевиков ДНР Михаила Толстых (Гиви). Об этом он заявил этом в эфире «112 Украина».

«Полиция Донецкой области имеет такую информацию, что сегодня утром был убит террорист «Гиви» Михаил Толстых. Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это все происходило. Могу сказать, что действительно произошел взрыв, где находился террорист, он погиб. В настоящее время на месте работает так называемая группа «полиции ДНР», место оцеплено и в настоящее время более подробной информации нет», - сказал Вячеслав Аброськин.

По его информации, сейчас в Донецке усилены меры безопасности, проводят массовые обыски , граждан, досматривают автотранспорт, перекрыты все основные дороги.

Напомним, полевой командир, известный под кличкой Гиви, был убит сегодня утром в Донецке. По предварительной информации, он погиб на рабочем месте в результате срабатывания в его кабинете взрывного устройства.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в боях под Авдеевкой боевик ДНР Гиви получил ранения.