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общество

Голосование депутата за выделение земли матери суд считает не коррупцией, а заботой о городе

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Судебное заседание

Депутата Харьковского горсовета Максима Мусеева не привлекли к административной ответственности

Дзержинский суд Харькова не нашел состава правонарушения в действиях председателя Холодногорского районной администрации Максима Мусеева, который на сессии городского совета проголосовал в пользу фирмы своей матери. Иск полиции по привлечению к административной ответственности депутата-чиновника не удовлетворили, пишет издание Нашi грошi.

Осенью 2015 года Максим Мусеев был избран депутатом Харьковского горсовета. В феврале 2016 года горсовет проголосовал за изменение целевого назначения земельного участка площадью 0,59 га, который находилсяв пользовании ООО «Фронт», и приняли дополнительное соглашение к договору аренды.

Из судебных материалов известно, что Мусеев с 2005 по 2012 годы входил в состав учредителей указанной фирмы, а до 2010 года занимал должность заместителя директора. В конце 2012 года Мусеев переписал свою долю в фирме на мать – Нину Мусееву, которая и остается в числе учредителей общества.

В полиции действия депутата, голосовавшего в пользу фирмы матери, квалифицировали по ст. 28 Закона «О предотвращении коррупции». Мусеев мог сообщить о наличии конфликта интересов и не принимать участие в голосовании.

Однако в суде депутат свою вину не признал и судья поддержал его позицию. Суд указал, что ходатайство в горсовет о внесении изменений в договор аренды подписывала не мать Мусеева, а директор фирмы, так что безосновательно считать избранника громады заинтересованным лицом. Прокуратуре не удалось доказать, что сын отношение к ведению хозяйственной деятельности фирмой, не нашлось и доказательств, что его действия были направлены на получение выгоды, а решение горсоветом принималось коллективно, потому голос Мусеева не был решающим.

Также судья пришел к выводу, что голосовал депутат исключительно в интересах общины фирмы «Фронт» получила положительное решение сессии и продолжила платить налоги в бюджет Харькова.

Фото: Харьковский антикоррупционный центр

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: депутат, коррупция, суд, Харьков, выделение земли, Максим Мусеев

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