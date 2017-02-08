В пяти областях Украины ограничили движение транспорта

Движение временно ограниченно из-за плохих погодных условий

В связи с резким ухудшением погодных условий в 5 областях Украины вводится временное ограничение движения крупногабаритного тяжеловесного и пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Черкасской области временное ограничение движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта действует с сегодняшнего дня с 7:00 на дорогах местного значения М-05 Киев - Одесса, км 143+028 – км 274+360. В Волынской области вчера, 7 февраля, было закрыто движение для всех видов транспорта на дорогах местного значения Т-18-02 /М-07/- Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки, /Р-14/- Копилля - Рожище - Торчин - Шклинь - /Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин - Белосток).

В Винницкой области со вчерашнего дня закрыто движение на дорогах М-21 Житомир - Могилев-Подольский (км 131 - км 230), Р-08 Немиров - Ямполь (км 35 – км 115 (от г. Тульчин в г. Ямполь). В Закарпатской области, в связи с переливом воды через дорожное покрытие, с 5 февраля временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи (18 км) через реку Латорица.

В Хмельницкой области с 3 февраля действует ограничение на движение транспорта на дорогах местного значения в границах области. А с 7 февраля введено также ограничение движения по дороге Н-03 Житомир - Черновцы, км 247 – км 278 (г. Дунаевцы - г. Каменец-Подольский). Напомним, сегодня по всей Украине ожидается снег, местами переменная облачность. Температура воздуха опуститься до -18.