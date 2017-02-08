На трассе Киев – Чоп грузовики попали в снежную блокаду

Водители фур не рискнули преодлевать засыпанную снегом дорогу с уклоном, хотя ограничений движения официально никто не вводил

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области снег остановил в пути десятки грузовиков.

Как сообщили в Дубенском горрайотделе полиции, водители грузовиков решили не рисковать на засыпанном снегом спуске-подъеме. Фуры припарковались на обочинах и решили дождаться, пока закончится снегопад и дорогу расчистят лучше.

При этом официально ограничений движения на дороге не вводили, так как продолжающийся снегопад считается умеренным.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в пяти областях Украины ограничили движение транспорта.