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общество

На трассе Киев – Чоп грузовики попали в снежную блокаду

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Водители фур решили ждать, когда расчистят дорогу

Водители фур не рискнули преодлевать засыпанную снегом дорогу с уклоном, хотя ограничений движения официально никто не вводил

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области снег остановил в пути десятки грузовиков.

Как сообщили в Дубенском горрайотделе полиции, водители грузовиков решили не рисковать на засыпанном снегом спуске-подъеме.  Фуры припарковались на обочинах и решили дождаться, пока закончится снегопад и дорогу расчистят лучше.

При этом  официально ограничений движения на дороге не вводили, так как продолжающийся снегопад считается умеренным. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в пяти областях Украины ограничили движение транспорта.

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Теги: грузовики, дорога, фуры, снегопад

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