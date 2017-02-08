В кабинете мэра Херсона нашли бомбу

Сотрудников мэрии Херсона эвакуировали из-за взрывного устройства

Из мэрии Херсона эвакуировали людей из-за обнаружения взрывного устройства. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. управляющего делами мэрии Екатерина Гандзюк.

«Эвакуируем работников Херсонского горисполкома. В одном из кабинетов найден неизвестный предмет, похожий на устройство дистанционного управления взрывчаткой (аккумуляторы, модем, провода, другие непонятные электронные приборы). На месте работают правоохранители», - сообщила в соцсети Екатерина Гандзюк.

По данным местных журналистов, похожий на взрывное устройство предмет обнаружен именно в кабинете мэра Херсона Владимира Миколаенко.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Лондоне эвакуировали метро из-за бомбы периода Второй мировой.