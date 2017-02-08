Нацбанк раскрыл новую аферу мошенников с пластиковыми карточками

Кибермошенники интересуются информацией о персональных данных и реквизитами платежных карточек
Аферисты звонят владельцам банковских карт и представляются сотрудниками Национального банка. после чего пытаются выведать информацию.
Работники Национального банка не звонят пользователям платежных карточек, но не спрашивают реквизиты платежных карточек или пароли к интернет-банкингу, напоминают в регулятора.
«Ни служба безопасности НБУ, ни руководство НБУ не нуждаются и полномочий запрашивать украинский о данных их платежных карточек и счетов», - говорится в сообщении.
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Теги: мошенничество, Нацбанк, пластиковая карта, платежная карта
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