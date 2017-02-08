Появилось видео из взорванного кабинета боевика Гиви

К ликвидации последствий взрыва привлекли пожарных
В интернете обнародовано видео того, как пожарные работают на месте взрыва, который убил командира отряда «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). ЧП произошо сегодня утром в его рабочем кабинете на базе батальона в Ганзовке, расположенной под Донецком.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Песков заявил, что «рука Кремля» не причастна к ликвидации Гиви.
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