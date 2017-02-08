Полевого командира Гиви убил «Шмель»

В ДНР говорят, что Толстых погиб в результате обстрела

По данным оперативного командования ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) погиб в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Об этом пишет ТАСС.

«По предварительным данным, гибель Гиви произошла в результате взрыва снаряда, выпущенного из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, полевой командир ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб сегодня утром при взрыве в своем кабинете на базе батальона «Сомали» в пригороде Донецка.

Ранее «Комментарии" писали о том, что появилось видео из взорванного кабинета боевика Гиви.