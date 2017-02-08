Кабмин расширил перечень студентов, которые получат соцстипендии

Размер стипендии будет зависеть от уровня аккредитации вуза

Кабинет министров Украины внес изменения в Постановление Кабмина от 28 декабря 2016 г. № 1045, которое регулирует порядок выплат социальных стипендий студентам вузов.

Была введена выплата социальных стипендий следующим категориям студентов:

- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

- лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

- шахтерам, имеющим стаж подземной работы не менее 3 лет;

- лицам, родители которых являются шахтерами, имеющими стаж подземной работы не менее 15 лет или погибшими в результате несчастного случая на производстве или ставшими инвалидами I или II группы;

- лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям;

- детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов;

- детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций общественного протеста;

- детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Социальная стипендия назначается на весь период обучения начиная с месяца обращения за ее предоставлением и выплачивается ежемесячно в следующем размере:

- студентам вузов I—II уровня аккредитации, которые имеют право на назначение социальных стипендий, – 750 гривен;

- студентам вузов III—IV уровня аккредитации, которые имеют право на назначение социальных стипендий, – 1000 гривен;

- студентам вузов I—IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов (курсантов) высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, – 2 000 гривен.

По решению Правительства, изменения применяются с 1 января 2017 года.