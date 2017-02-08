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общество

Кабмин расширил перечень студентов, которые получат соцстипендии

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Студенты

Размер стипендии будет зависеть от уровня аккредитации вуза

Кабинет министров Украины внес изменения в Постановление Кабмина от 28 декабря 2016 г. № 1045, которое регулирует порядок выплат социальных стипендий студентам вузов. 

Была введена выплата социальных стипендий следующим категориям студентов: 

- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; 

- лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; 

- шахтерам, имеющим стаж подземной работы не менее 3 лет; 

- лицам, родители которых являются шахтерами, имеющими стаж подземной работы не менее 15 лет или погибшими в результате несчастного случая на производстве или ставшими инвалидами I или II группы; 

- лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям; 

- детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов; 

- детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций общественного протеста; 

- детям, которые являются внутренне перемещенными лицами. 

Социальная стипендия назначается на весь период обучения начиная с месяца обращения за ее предоставлением и выплачивается ежемесячно в следующем размере: 

- студентам вузов I—II уровня аккредитации, которые имеют право на назначение социальных стипендий, – 750 гривен; 

- студентам вузов III—IV уровня аккредитации, которые имеют право на назначение социальных стипендий, – 1000 гривен; 

- студентам вузов I—IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов (курсантов) высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, – 2 000 гривен. 

По решению Правительства, изменения применяются с 1 января 2017 года.

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Теги: вуз, деньги, стипендии, студенты, учеба

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