На Днепропетровщине снегопад отрезал от цивилизации три населенных пункта

Спасателям пришлось прочистить десятки километров дорог, чтобы разблокировать движение транспорта

После вчерашнего снегопада в Днепропетровской области оказались в снежном плену не только многочисленные транспортные средства, но даже целые населенные пункты. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, из-за образования заносов на дорогах до 1 м высотой в Верхнеднепровском районе движение транспорта сегодня было парализовано.

«С привлечением инженерной спецтехники аварийно-спасательного отряда спецназначения города Верховцево, было расчищено от снега около 50 км дорожного покрытия автодорог самого Верховцево и сел Широкое и Любомировка. Туда был осложнен подвоз продуктов и подъезд «скорых», - пояснили в пресс-службе спасателей.

Кроме того, с помощью буксировочного роса, закрепленного на БАТ-М, КРАЗе и УАЗе, из сугробов спасателям удалось вытащить 32 грузовых автомобиля и две легковушки.

