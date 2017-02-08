При потере кормильца будут выплачивать соцпомощь

Верховная Рада Украины назначила государственную социальную помощь детям в возрасте до 18 лет (для учащихся – до 23) в случае смерти одного из родителей, не приобретших право на пенсию, в размере одного прожиточного минимума для неработоспособных лиц.
Соответствующий закон №4668 на заседании во вторник поддержал 231 народный депутат.
Размер помощи устанавливается вне независимости от дохода семьи.
В случае смерти одного из родителей предоставляется право на получение лишь одного вида государственной помощи по выбору.
Кроме того, закон предоставляет возможности получения на ребенка-инвалида одновременно помощи в связи с инвалидностью и помощи в связи с потерей кормильца.
Согласно действующему законодательству, пенсия в связи с потерей кормильца назначается при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который зависит от возраста. В случае отсутствия необходимого страхового стажа их дети право на пенсию не получают и на них назначается предусмотренная законом «О государственной помощи семьям с детьми» помощь в размере разницы между 100% прожиточного минимума на ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете за последние полгода. При таком порядке расчета многие семьи эту помощь также не получают.
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Источник: «Интерфакс-Украина»,
Теги: Верховная Рада, закон, кормилец, социальная помощь
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