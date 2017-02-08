Блокаду трассы на Донбассе устроили зэки, – Нацполиция

Среди участников блокирования трассы по автодороге «Бахмут-Константиновка» правоохранители обнаружили ранее судимых и иностранцев

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Мы проверили «добропорядочных граждан», которые 6 февраля 2017 года осуществляли противозаконное блокирования автодороги «Бахмут-Константиновка». Из 28 человек: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст.125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины», - написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Кроме того, он отметил, что в блокаде также принимали участие двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить, ни что он здесь делать, ни «за что стоит».

Также он отметил, что география проживания участников блокировки - Ивано-Франковская область, Крым, Запорожье, Харьковская область, Грузия, Канада и Россия.

Как сообщали «Комментарии», 6 февраля вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, движутся аварийные службы.