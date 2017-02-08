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Названы самые востребованные маршруты поездов «Интерсити+» и «Интерсити» (фото)

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В целом в 2016 году заполняемость скоростных поездов в Украине увеличилась до 84%

Вагоны второго класса традиционно пользуются большей популярностью

Маршрутом скоростного поезда с самой высокой населенностью в 2016 году стало направление Харьков – Винница. Здесь курсирует двухэтажный поезд Skoda, который на своем пути проходит через Киев и Полтаву, а в целом на его пути находится 16 станций. За счет этого населенность поезда составляет 133%. Соответствующие данные ЦТС предоставили в ПАО «Укрзализныця».

В компании объяснили, что при определении населенности поезда учитывается посадка/высадка на конечных и промежуточных станциях.

Вторым по популярности стало направление Киев – Красноармейск – загрузка в 2016 году здесь составила 96% против 80% в 2015 году.

Поезд Киев – Перемышль, запущенный лишь в конце декабря, заполнялся пассажирами на 92%.

Примечательно, что направление Киев – Харьков оказалось лишь на четвертом месте с загруженностью 89% (77% годом ранее). Отметим, что ранее в «Укрзализныце» информировали, что именно это направление было самым популярным среди пассажиров скоростных поездов – в минувшем году здесь было перевезен – 1,154 млн. пассажиров. Однако в «Укрзализныце» объяснили, что в данном случае для направления Киев – Харьков учитывали только показатели населенности поездов «Интерсити+» №722/721, №724/723, №726/725 та №728/727 (дополнительный) и не принимали во внимание показатели поезда Харьков – Винница на отрезке пути Харьков – Киев.

В целом в 2016 году заполняемость скоростных поездов в Украине увеличилась на 16 процентных пунктов – до 84% по сравнению с 68% в 2015 году.

Вагоны второго класса традиционно пользуются большей популярностью – в минувшем году они заполнялись в среднем на 91%, тогда как вагоны первого класса – на 67%.

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Теги: вагоны, интерсити, направление, поезд, Укрзализныця

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