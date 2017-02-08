В Египте ожидают почти 600 тыс. украинцев

Украина вышла на второе место по количеству туристов, отправленных на отдых в Страну пирамид

Власти Египта констатируют: количество украинских туристов, побывавших на курортах страны, продолжает расти. В 2016 году, например, в Египте отдохнуло более 425 тыс. украинцев, прирост по Шарм-эль-Шейху и Хургаде составил соответственно 30% и 20%, сообщает Мастер тура.

Это позволило Украине выйти на второе место по объемам туристов, отправленных в Страну пирамид. Такие цифры были названы в ходе состоявшейся пресс-конференции «Египет. Новые возможности», организованной правительством Египта, собственниками крупнейших отельных сетей и украинским туроператором Join UP!

В нынешнем же году в Египте ждут еще большего увеличения турпотока – ни много ни мало до 595 тыс. За счет чего же будет такой прирост? Есть мнение, что за счет взятого Египтом курса на повышение привлекательности отдыха для туристов. Central Bank of Egypt выделил на проведение реновации и восстановление отельной базы курортов беспроцентный кредит в размере 250 млн. долларов.

Кроме того, в летнем сезоне планируется еще больше расширить географию чартерных рейсов: к традиционным полетным программам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх добавится эксклюзивный чартер в менее раскрученный на украинском рынке Эль-Аламейн, расположенный на побережье Средиземного моря.