Убитого боевика Гиви похоронят рядом с Моторолой

Похороны боевика намечены на пятницу

Погибшего вчера в результате взрыва в собственном кабинете командира отряда «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) похоронят рядом с убитым в ноябре командиром батальона «Спарта» Арсеном Павловым (Моторолой). Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовом ведомстве ДНР.

Похороны боевика ДНР намечены на пятницу.

Напомним , полевой командир боевиков ДНР Гиви 8 февраля был убит в собственном кабинете на базе отряда «Сомали» в пригороде Донецка. В качестве причин гибели рассматривается взрыв снаряда, выпущенного из реактивного пехотного огнемета «Шмель» и закладка бомбы в батарее кабинета.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в ДНР озвучили еще одну версию гибели боевика Гиви.