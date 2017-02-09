Убитого боевика Гиви похоронят рядом с Моторолой

Похороны боевика намечены на пятницу
Погибшего вчера в результате взрыва в собственном кабинете командира отряда «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) похоронят рядом с убитым в ноябре командиром батальона «Спарта» Арсеном Павловым (Моторолой). Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовом ведомстве ДНР.
Похороны боевика ДНР намечены на пятницу.
Напомним , полевой командир боевиков ДНР Гиви 8 февраля был убит в собственном кабинете на базе отряда «Сомали» в пригороде Донецка. В качестве причин гибели рассматривается взрыв снаряда, выпущенного из реактивного пехотного огнемета «Шмель» и закладка бомбы в батарее кабинета.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в ДНР озвучили еще одну версию гибели боевика Гиви.
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