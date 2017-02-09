Обнародован ТОП-11 самых сексуальных городов мира

Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Медельин, Монако, Бостон, Мадрид, Кейптаун, Вена, Сидней, Буэнос-Айрес, Чэнду признаны самыми сексуальными городами
Обнародован рейтинг ТОП-11 самых сексуальных городов мира по версии издания издание The Independent
Первое место рейтинга заняло Рио-де-Жанейро поскольку люди там часто появляются на улицах практически без одежды. Также огромную роль тут сыграл проводимый ежегодно карнавал.
Также эксперты включили в список Буэнос-Айрес.
Кроме того, в перечень вошел Нью-Йорк. В выборе сыграли свою роль популярные бары и вечеринки, которые проходят в мегаполисе.
Благодаря большому количеству привлекательной молодежи свое место в рейтинге нашел и город Медельин в Колумбии
Чэнду в Китае привлек внимание своими роскошными спа-салонами и отелем Temple House с ресторанами, расположенными в укромных местах.
Кроме того, в список Монако, Бостон, Мадрид, Кейптаун, Вена и Сидней.
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Теги: Вена, города, Нью-Йорк, рейтинг, Рио-де-Жанейро
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