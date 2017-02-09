В ДНР заявили о том, что идут по следу исполнителей убийства Гиви

Правоохранители ДНР расследуют гибель командира «Сомали», как теракт

В ДНР заявили о том, что вышли на след исполнителей убийства боевика Гиви и установили заказчиков. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в силовых структурах ДНР.

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей - украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», - рассказал источник.

Также источник не исключил, что при задержании в случае оказания сопротивления в условиях открытого боя, исполнители убийства командира «Сомали» могут быть уничтожены.

Известно, что правоохранители ДНР по факту гибели Михаила Толстых (Гиви) завели уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее «Комментарии" писали о том, что боевика Гиви похоронят в пятницу рядом с Моторолой.