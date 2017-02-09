Убийцу копов в Днепре будут судить присяжные

Началось судебное заседание по делу об убийстве патрульных Артема Кутушева и Ольги Макаренко
Сегодня, 9 февраля, в Кировском районном суде Днепра открылось второе заседание в суде над убийцей патрульных полицейских Александром Пугачевым. После того как в здании укрепили оконные решетки и оборудовали специальное место для подсудимого – требования, из-за которых первое судебное заседание так и не состоялось – суд открылся.
На данный момент еще не решено будет ли суд проходить в открытом или закрытом формате. Поэтому представителей СМИ в зал заседания не впускают. А вот касательно состава суда присяжных дело уже двинулось с мертвой точки. Было решено, что вершить правосудие над Александром Пугачевым будут два профессиональных судьи и трое присяжных.
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Источник: «Днепропетровск. Комментарии»
Теги: Днепр, криминал, полиция, убийство, убийство копов
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