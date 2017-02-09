Ответственность за ликвидацию Гиви взял на себя его сослуживец

Поводом к этому стало якобы дезертирство командира «Сомали» под Авдеевкой

Россиянин, «доброволец» из Москвы Игорь Мыльцев с позывным «Француз», который представился бойцом «Сомали» – подразделения боевика Михаила Толстых Гиви, заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов «Сомали».

Об сообщает российское издание «Новая газета».

Мыльцев заявил, что обвинения власти так называемой ДНР в адрес украинских спецслужб «смешные».

Убийство командира Мыльцев назвал местью сослуживцев, которых якобы Гиви бросил во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам Мильцева, во время боев Гиви сам прострелил себе ногу, чтобы избежать боя.

«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара стоять до конца! И тут он, наверное, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его потащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия», – написал Мыльцев.

Он рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова(Моторолу) Гиви всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.

Гиви был уничтожен в пригороде Донецка утром 8 февраля. Боевики ДНР обвинили в убийстве украинские спецслужбы.