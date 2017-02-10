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общество

Фрегат «Гетьман Сагайдачный» модернизируют

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Кабмин выделит деньги на модернизацию фрегата

На обновление флагмана украинского флота потратят 91 млн грн

 Флагман украинского флота фрегат «Гетьман Сагайдачный» модернизируют на 91 млн грн. Такую сумму на обновление военного судна выделит Кабмин  в рамках бюджетной программы развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 8 февраля 2017 №81-р.

Согласно документу, всего на бюджетную программу развития вооружений и военной техники ВСУ в государственном бюджете 2017 года предусмотрено 6,47 млрд грн.

Плановые затраты на закупку и модернизацию вооружений и военной техники составят 5,617 млрд грн, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 520,5 млн  грн, создание Единой автоматизированной системы управления ВСУ - 242,2 млн  грн.

Ранее «Комментарии" писали о том, что фрегат «Гетьман Сагайдачный» попал в ледяную ловушку.

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Теги: Гетьман Сагайдачный, Кабмин, модернизация, флот, фрегат

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