На обновление флагмана украинского флота потратят 91 млн грн

Флагман украинского флота фрегат «Гетьман Сагайдачный» модернизируют на 91 млн грн. Такую сумму на обновление военного судна выделит Кабмин в рамках бюджетной программы развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 8 февраля 2017 №81-р.

Согласно документу, всего на бюджетную программу развития вооружений и военной техники ВСУ в государственном бюджете 2017 года предусмотрено 6,47 млрд грн.

Плановые затраты на закупку и модернизацию вооружений и военной техники составят 5,617 млрд грн, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 520,5 млн грн, создание Единой автоматизированной системы управления ВСУ - 242,2 млн грн.

Ранее «Комментарии" писали о том, что фрегат «Гетьман Сагайдачный» попал в ледяную ловушку.