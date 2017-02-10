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общество

Мать погибшего в Донбассе бойца выиграла суд против России

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Суд постановил взыскать с РФ 60 тыс. евро в пользу матери офицера Ярослава Костышина

Если в течение десяти дней решение Ивано-Франковского суда не будет обжаловано, оно вступит в силу

Мать военного Ярослава Костышина, который погиб во время войны в Донбассе, выиграла суд против России. Соответствующее решение о взыскании с государства-агрессора суммы, эквивалентной 60 тыс. евро в пользу Марии Костышиной, 7 февраля принял Ивано-Франковский городской суд, сообщает Левый берег со ссылкой на ТСН.

В прошлом году в суд на Россию подала жена погибшего Светлана, которая с двумя дочерьми проживает в поселке городского типа Ярмолинцы Хмельницкой области. Ярмолинецкий райсуд принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу вдовы Костышина и его несовершеннолетних дочерей суммы морального и материального ущерба эквивалентной 189 тыс. евро.

Тогда российская сторона не подала апелляцию. Если в течение десяти дней вердикт не будет обжалован, решение Ивано-Франковского суда вступит в силу и семья получит законные основания требовать компенсации.

Чтобы заставить РФ выполнить решение суда, Мария Костышина собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Другой вариант – после того, как решение вступило в силу, его передают Государственной исполнительной службе, которая может арестовать счета или имущество российских компаний на территории Украины, продать его, а из вырученных средств выплатить компенсацию.

Погибший майор Ярослав Костышин родился в Ивано-Франковске, был кадровым военным, офицером, служил в армии с 1998 года. По словам матери, Ярослав отправился на фронт по приказу руководства. В АТО Ярослав был командиром поста на позициях возле Донецкого аэропорта. Погиб 29 марта 2014 года во время исполнения обязанностей военной службы в Авдеевке.

После смерти Ярослава его жена вступила в ряды ВСУ по контракту. Сейчас она служит в военной части в Ярмолинцах.

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Теги: апелляция, война, Донбасс, РФ, суд, Костышин

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