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общество

В Украине прогнозируют вспышку кори и дифтерии

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Украина оказалась страной с самым низким показателем вакцинации от дифтерии среди других стран в регионе

Охват детей тремя дозами вакцины против дифтерии составляет всего 23%    

Украине грозит вспышка кори и дифтерии из-за большого количества непривитых детей. В нашей стране, охват тремя дозами вакцины против дифтерии составляет всего 23%

Об этом в комментарии Голос.UA рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская, передает Слово и Дело.

«Украине грозит вспышка кори и дифтерии из-за большого количества непривитых детей. Подобная ситуация была зафиксирована в Украине в начале 90-х годов, когда в стране наблюдалась большая заболеваемость дифтерией среди детей и взрослых», – сказала Мухарская. По ее словам, от дифтерии нужно прививаться каждые десять лет.

«Насколько я понимаю, этого сейчас не делают, что грозит распространением заболевания. Ведь вакцинация от дифтерии является обязательной», – уточнила Мухарская.

Также, по ее словам, прививка против кори, которую предлагают сделать жителям Украины в возрасте 16–29 лет, считается обязательной, но от нее можно отказаться.

«Но после отказа от вакцинации у детей и взрослых резко увеличиваются шансы заболеть. Так, за последние семь лет в Украине произошли две серьезные вспышки кори: только в 2005–2006 годах заболело около 46 тысяч человек. В этом году из-за длительного отсутствия вакцин и массы непривитых детей в Украине может вновь может произойти вспышка кори», – резюмировала Мухарская.

Напомним, Украина стала страной с самым низким показателем вакцинации от дифтерии среди других стран в регионе.

Ранее сообщалось, что Украина сэкономила 3 млн. долларов путем закупки вакцин за рубежом.

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Теги: вакцинация, дифтерия, корь, прививки, эпидемиолог

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