Через неделю Савченко могут исключить из Комитета Рады по нацбезопасности

Вопрос планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе

На следующей пленарной неделе может быть рассмотрен вопрос исключения нардепа Надежды Савченко из состава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По Савченко уже все регламентные процедурные вопросы пройдены. Я думаю, что как только сессионный зал соберется работать, обязательно постановление по Савченко будет внесено и проголосовано в сессионном зале», - сказал секретарь профильного комитета Иван Винник и уточнил, что вопрос скорее всего будет рассмотрен на следующей пленарной неделе при условии, если будет утверждена повестка дня парламентской сессии.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Савченко уснула на заседании в Раде.